Nuovi documenti portano alla luce dettagli che contraddicono le versioni ufficiali fornite da alcuni schieramenti politici riguardo agli attentati avvenuti di recente. Nei rapporti si evidenzia come le azioni terroristiche abbiano coinvolto elementi di natura ideologica associati a altri fattori, tra cui il disagio personale e aspetti socio-psicologici. Questi elementi vengono presentati come parte integrante dei processi che hanno portato agli attacchi, mettendo in discussione alcune narrazioni precedenti diffuse dai partiti di governo e dai movimenti politici di opposizione.

Nelle azioni terroristiche, la spinta ideologica interagisce con «fattori di carattere socio-psicologico» come il «disagio personale». E la strategia jihadista trasforma in armi, «specie in Occidente, anche singoli inclini alla violenza» perché la radicalizzazione assegna «dignità ideologica» a «propositi violenti alimentati da condizioni di disagio personale». E ancora, «la tattica di car jihad» rischia di diventare tecnica d'elezione di «militanti esogeni», «estremisti violenti» che sono «oltre i confini della matrice jihadista». È tutto scritto nei documenti che Pd e 5 Stelle hanno presentato nella loro esperienza di governo. Anche se ora se ne sono dimenticati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto contro la folla e disagio-jihadismo. I documenti verità sbugiardano Pd e 5s

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