Senato | via libera al ddl antisemitismo Pd diviso e 5S contro

Il Senato ha approvato il disegno di legge contro l’antisemitismo con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti. La discussione ha coinvolto membri del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che si sono schierati in modo differente sulla questione. La decisione è arrivata dopo una lunga seduta dedicata all’esame del testo.

Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge contro l’antisemitismo, approvando il testo con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti. La votazione ha un allineamento inaspettato tra la maggioranza di centrodestra e una fazione riformista del Partito Democratico, mentre le forze dell’opposizione come il Movimento 5 Stelle e Avanti! hanno opposto un netto rifiuto. L’esito di questa seduta segna una frattura interna nel Pd, dove alcuni esponenti hanno scelto di sostenere l’iniziativa nonostante il resto del partito abbia deciso di astenersi in segno di protesta contro la definizione di antisemitismo adottata dall’Ihra. L’approvazione avviene in un contesto politico complesso, dove la definizione dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto è stata il punto di attrito principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ddl antisemitismo, primo via libera al Senato con 105 sìCreare una banca dati che schedi gli episodi considerati come crimini d’odio, sensibilizzare sul tema attraverso i canali del servizio pubblico e...

Senato: 105 sì al ddl antisemitismo, crisi nel PdIl Senato ha dato il primo via libera al disegno di legge contro l’antisemitismo, ottenendo 105 voti favorevoli contro 24 contrari e 21 astenuti.

Approfondimenti e contenuti su Senato via libera al ddl antisemitismo....

Temi più discussi: Milleproroghe. Via libera dalla Camera. Ora il passaggio finale al Senato. Dallo scudo penale ai medici al lavoro fino a 72 anni fino alla ricetta dematerializzata. Ecco le misure per la sanità; Dl Ucraina, via libera del Senato con fiducia; Decreto Milleproroghe 2026: via libera della Camera, il testo passa al Senato. Tutte le novità; Decreto Milleproroghe, via libera della Camera: il testo passa al Senato.

Antisemitismo, via libera del Senato al disegno di leggeNella foto Liliana Segre a Milano (Foto di Marco Ottico/Lapresse) L’Aula del Senato ha ... msn.com

Sì del Senato al ddl antisemitismo, 5S e Avs votano no, il Pd si dividePrimo via libera dell'aula del Senato al disegno di legge per il contrasto dell'antisemitismo, con 105 sì, 24 no e 21 astensioni. Il testo è stato modificato rispetto a quello iniziale ma il voto è st ... ansa.it

Ddl antisemitismo, ok dal Senato. Pd diviso: i riformisti con la destra. 5S e Avs votano contro x.com

Autoproduzione di energia: la voce dei consumatori al Senato Adiconsum Nazionale è stata audita presso l’VIII Commissione Ambiente del Senato nell’ambito dell’indagine sull’autoproduzione di energia da fonti #rinnovabili e sui sistemi di #accumuloener facebook