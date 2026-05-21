Auto contro camion feriti | traffico bloccato lungo l’autostrada del Sole
Nel pomeriggio di oggi, 21 maggio, si è verificato un incidente lungo l’autostrada del Sole in direzione nord, tra Orvieto e Fabro. Una vettura e un camion sono entrati in collisione, provocando feriti e provocando il blocco del traffico sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. La viabilità è rimasta interdetta per diverse ore mentre si svolgevano le operazioni di soccorso e di pulizia.
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 21 maggio, lungo l’autostrada del Sole in direzione nord, tra Orvieto e Fabro.Lo schianto, che ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante, si è verificato una decina di chilometri dal casello della Rupe: si registrano feriti. Per consentire le operazioni di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Incidente tra Tir sul tratto maledetto della autostrada A4: ci sono feriti. Un mezzo in fiamme
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