Auto contro camion feriti | traffico bloccato lungo l’autostrada del Sole

Nel pomeriggio di oggi, 21 maggio, si è verificato un incidente lungo l’autostrada del Sole in direzione nord, tra Orvieto e Fabro. Una vettura e un camion sono entrati in collisione, provocando feriti e provocando il blocco del traffico sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. La viabilità è rimasta interdetta per diverse ore mentre si svolgevano le operazioni di soccorso e di pulizia.

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