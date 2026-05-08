Auto cinesi grandi manovre in Europa Geely SAIC e Chery accelerano tra fabbriche e alleanze

Da ilfattoquotidiano.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le case automobilistiche cinesi stanno aumentando la loro presenza in Europa, con alcuni produttori che pianificano di aprire nuove fabbriche o rafforzare le strutture esistenti nel continente. Tra le aziende coinvolte ci sono gruppi come Geely, SAIC e Chery, che stanno accelerando le operazioni, creando alleanze e investendo in impianti produttivi. La loro presenza in Europa si sta consolidando, mentre le decisioni sulle prossime mosse sembrano ormai imminenti.

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L’apertura o il rilancio di fabbriche automobilistiche da parte di costruttori cinesi su suolo europeo non è più una questione di “se”, ma di “quando”. E questo “quando”, stando a segnali sempre più concreti, è sinonimo di un futuro estremamente prossimo. Il baricentro della produzione automobilistica globale si sta spostando, e il Vecchio Continente, stretto tra la necessità della transizione ecologica (forzata e molto discutibile) e le difficoltà dei marchi storici, sta diventando il terreno d’elezione per le ambizioni dei colossi della Repubblica Popolare. Le ultime notizie in merito arrivano dalla Spagna, che si candida a diventare il principale approdo per lo sbarco dei car maker cinesi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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