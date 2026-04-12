Le imprese di Stato cinesi stanno ampliando la loro presenza in Africa, passando dalla realizzazione di infrastrutture come strade e ferrovie a un ruolo più incisivo nei mercati locali. Questa presenza non interessa solo il settore delle costruzioni, ma influisce anche sull’ambiente politico dei paesi coinvolti. La loro attività sta trasformando i rapporti economici e strategici tra la Cina e le nazioni africane, aprendo nuovi scenari nel panorama internazionale.

Le imprese statali cinesi non si limitano a costruire strade e ferrovie in Africa. Stanno ridisegnando i mercati e, sempre più, l’ambiente politico dei Paesi in cui operano. È questo il messaggio centrale di un rapporto pubblicato di recente dall’Africa Center for Strategic Studies, istituto finanziato dal governo americano e dedicato all’analisi della sicurezza continentale. Secondo gli autori, le imprese statali cinesi funzionano come strumenti di potere nazionale: assicurano l’accesso alle risorse minerarie, costruiscono corridoi alternativi verso l’economia cinese e plasmano l’influenza di lungo periodo Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique nei paesi in cui si insediano.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Imprese di Stato cinesi e cattura dei mercati africani. Ecco cosa significa per il Piano Mattei

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