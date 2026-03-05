L’Antico Vinaio raddoppia a Napoli e apre alla stazione Tommaso Mazzanti | Dicevano che sarei durato 6 mesi

L’Antico Vinaio apre un nuovo punto a Napoli, questa volta alla stazione ferroviaria. Tommaso Mazzanti, rappresentante del brand, annuncia l’apertura del suo 54° negozio in Italia. La decisione di espandersi nella città partenopea segue le recenti aperture e le voci che mettevano in dubbio la durata dell’attività. La nuova sede si aggiunge alle altre già esistenti, con particolare attenzione alla zona della stazione.

Firenze, 5 marzo 2026 – Tommaso Mazzanti sceglie ancora una volta Napoli e apre in città un secondo punto vendita di All'Antico Vinaio, il numero 54 della storia del brand di schiacciate fiorentine. L'inaugurazione è fissata per lunedì 9 marzo alle 11 al primo piano della Food Hall della Stazione Centrale di Napoli, con Mazzanti che omaggerà delle copie autografate del suo libro autobiografico fino ad esaurimento scorte. Dopo il successo del primo locale inaugurato a ottobre 2023 in corso Umberto I 28, il marchio simbolo della schiacciata toscana consolida così la propria presenza in una delle capitali mondiali dello street food. Il nuovo punto vendita, aperto dalle ore 10 alle 22, vedrà impegnate 10 persone, di cui tre nuovi assunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

