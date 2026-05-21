Aurelio De Laurentiis a Conte | Una settimana per ripensarci
Un dirigente ha rivolto a un allenatore un messaggio che indica una settimana di tempo per ripensarci. La frase, “ti do una settimana per ripensarci”, è stata interpretata come un tentativo di trattenere una figura chiave e non come un vero e proprio avviso. La comunicazione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, anche se non si tratta di un'ingiunzione ufficiale o di una minaccia formale. La situazione riguarda un rapporto tra un club e il suo allenatore, ora in discussione.
Sembra una minaccia, ma non lo è. La frase pronunciata da Aurelio De Laurentiis nei confronti di Antonio Conte – “ti do una settimana per ripensarci” – somiglia più al tentativo disperato di trattenere un uomo fondamentale che a un ultimatum vero e proprio. Perché quando un presidente arriva a concedere tempo, spazio e riflessione al proprio allenatore, significa che sa perfettamente quanto sia delicato quel rapporto Il legame tra Conte e il Napoli, in questi mesi, è stato intenso, passionale e spesso anche complicato. Da una parte l’allenatore, sempre esigente e mai disposto a scendere a compromessi sulle sue idee. Dall’altra De Laurentiis, presidente accentratore ma consapevole di aver trovato un tecnico capace di riportare entusiasmo e risultati. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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