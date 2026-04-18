Il confronto tra l’allenatore e il presidente di una squadra di calcio è stato programmato in anticipo rispetto alla fine del campionato. La riunione tra le due figure è stata anticipata rispetto alle date previste, e si terrà nei prossimi giorni. Non sono stati resi noti i dettagli dell’accordo o gli argomenti che verranno discussi durante l’incontro.

Il confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis è destinato ad arrivare prima della fine del campionato. Il tema non verrà più rinviato. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il vertice per discutere il futuro della panchina azzurra è stato anticipato e dovrebbe tenersi a breve, con la presenza anche del direttore sportivo Giovanni Manna e dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli. L’ipotesi più concreta porta ai giorni immediatamente successivi alla sfida contro la Cremonese. Non è però l’unica finestra possibile. Il summit potrebbe infatti andare in scena anche prima, già nel corso di questa settimana. Segno che il Napoli vuole affrontare subito una questione considerata centrale per la prossima stagione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Antonio Conte-Aurelio De Laurentiis, summit anticipato

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