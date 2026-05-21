Audio virale su ricoveri per mandragora a Napoli smentito dagli ospedali | È falso Nessuna emergenza

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un audio diventato virale su piattaforme di messaggistica riproponeva una notizia di una presunta emergenza di ricoveri legata all’uso di mandragora a Napoli. La voce che si ascoltava sosteneva che sarebbero stati registrati numerosi casi di intossicazione. Tuttavia, gli ospedali della zona hanno smentito la notizia, affermando che non ci sono stati ricoveri o emergenze di quel tipo. La diffusione del messaggio ha riacceso l’attenzione sulla circolazione di informazioni non verificate sui social media.

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Torna a circolare un vecchio audio del 2022 su una presunta intossicazione da mandragora. Ma gli ospedali napoletani smentiscono: "Non c'è alcuna emergenza in corso attualmente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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