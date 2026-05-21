Audio virale su ricoveri per mandragora a Napoli smentito dagli ospedali | È falso Nessuna emergenza

Un audio diventato virale su piattaforme di messaggistica riproponeva una notizia di una presunta emergenza di ricoveri legata all’uso di mandragora a Napoli. La voce che si ascoltava sosteneva che sarebbero stati registrati numerosi casi di intossicazione. Tuttavia, gli ospedali della zona hanno smentito la notizia, affermando che non ci sono stati ricoveri o emergenze di quel tipo. La diffusione del messaggio ha riacceso l’attenzione sulla circolazione di informazioni non verificate sui social media.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui