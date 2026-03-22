Manuel Agnelli | Sfigato prima di X Factor? Falso migliaia dagli Afterhours Uso i soldi del talent per i giovani

Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e giudice di X Factor, ha dichiarato di non essere stato sfigato prima del talent show, sottolineando che migliaia di persone ascoltano la sua band. Ha spiegato di utilizzare i proventi di X Factor per sostenere i giovani e ha annunciato il progetto musicale