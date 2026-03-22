Manuel Agnelli | Sfigato prima di X Factor? Falso migliaia dagli Afterhours Uso i soldi del talent per i giovani
Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e giudice di X Factor, ha dichiarato di non essere stato sfigato prima del talent show, sottolineando che migliaia di persone ascoltano la sua band. Ha spiegato di utilizzare i proventi di X Factor per sostenere i giovani e ha annunciato il progetto musicale
Dagli Afterhours ai giovani passando per X Factor, Manuel Agnelli racconta musica live, identità e perché oggi investe sulle nuove generazioni con "Sogni dal futuro". Ai giovani dico: "Siate integralisti con la vostra musica, ma andate dappertutto a portare la vostra visione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
I 60 anni di Manuel Agnelli. “Voglio diventare bravissimo a ping pong. Mia figlia Emma e i tre San Siro con gli Afterhours: niente di scontato”Milano – Quei sessant’anni che compie proprio oggi, Manuel Agnelli ha iniziato a festeggiarli con un giorno d’anticipo nella familiare cornice di...
Fabrizio Corona: “Belen mi filmava di nascosto”, poi annuncia la guerra agli Agnelli: “Li odio tutti”Fabrizio Corona a MOW Privé: "Belen mi filmava di nascosto, aveva un archivio di video".