Non mangiate spinaci sono contaminati da Mandragora In un file audio diventato virale un allarme del tutto falso

Da ilmattino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si è diffuso online un messaggio vocale che avverte di spinaci contaminati da Mandragora. Il file audio, diventato rapidamente virale su WhatsApp e sui social media, non è nuovo e circola già da diverse settimane. Tuttavia, non ci sono prove che questa affermazione sia fondata. Le autorità sanitarie e le agenzie di controllo alimentare hanno ribadito che l’allarme non ha basi scientifiche e che non ci sono segnalazioni ufficiali di contaminazioni di questo tipo.

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Spinaci contaminati da Mandragora? Si è diffuso in maniera virale, negli ultimi giorni, nelle chat di whattsapp e sui social, ma circola già da diverse settimane, un file audio in cui una voce femminile avverte del pericolo e rimanda a scenari di crisi sanitaria con pronto soccorso pieni, e addirittura pazienti intubati. «Fabio mi ha allertato in questo momento – dice - visto che stanno in crisi sanitaria. Verrà data questa comunicazione – avverte ancora – non comprate spinaci da nessuno, spinaci freschi. Comprateli solo surgelati», ricordando che sono arrivate ben 12 persone intossicate in ospedale. All’indice il mercato ortofrutticolo di Volla. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - «Non mangiate spinaci, sono contaminati da Mandragora». In un file audio diventato virale un allarme del tutto falso
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