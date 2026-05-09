L’ospedale San Giuseppe di Empoli annuncia che entro la fine dell’anno sarà attivato il blocco H, segnando una fase di cambiamento importante per la struttura. La notizia arriva mentre si avvicina la scadenza prevista per il completamento di questa operazione. L’azienda sanitaria ha comunicato ufficialmente che i lavori relativi al nuovo blocco saranno conclusi entro la fine del 2023, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti.

di Irene Puccioni EMPOLI Il 2026 segna una svolta per l’ ospedale San Giuseppe. Entro dicembre aprirà infatti il blocco H, oggetto di un maxi investimento da 37,5 milioni milioni di euro, otto piani e quindicimila metri quadri complessivi, per un edificio dove si concentreranno i servizi di diurno (quaranta postazioni per la dialisi, oncologia e odontoiatria) e servizi anche per il territorio. Ad annunciarlo è l’assessora regionale alla sanità Monia Monni durante il tour di ascolto negli ospedali della Toscana. La tappa al presidio di viale Boccaccio è stata l’occasione per parlare di passato, presente e futuro dell’ospedale. Oltre al nuovo...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il San Giuseppe guarda al futuro: "Entro l’anno attivo il blocco H"

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