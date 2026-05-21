In un video diffuso di recente, si vedono numerosi individui inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, alcune fascette di plastica ai polsi. La scena è stata ripresa in un contesto di intervento delle forze di sicurezza, con alcuni attivisti presenti tra i soggetti ripresi. Le immagini sono state condivise online e stanno generando reazioni di varia natura. Non sono state fornite informazioni ufficiali sul motivo di questa situazione né sui soggetti coinvolti.

Ben vi stava Il ministro si riprende in video mentre abusa di oltre 400 persone. E non è la prima volta Le immagini mostrano decine di persone raggomitolate sulle proprie ginocchia, con le mani dietro la schiena e i polsi ammanettati con delle fascette di plastica. In mezzo a loro c’è un uomo grassoccio, in camicia nera, che brandendo una bandiera israeliana grida con voce ansante: «Benvenuti in Israele, siamo noi che comandiamo qui!». E poi, rivolgendosi agli altri presenti, perlopiù agenti dello Shin Bet: «Guardate come sono ridotti ora! Questi non sono eroi, sono sostenitori del terrorismo! Perciò chiedo a Netanyahu di consegnarmeli per lungo tempo, per metterli in prigione con gli altri terroristi!». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Attivisti legati e in ginocchio, Ben Gvir umilia i prigionieri

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Flotilla: attivisti in Israele ammanettati e fatti inginocchiare come terroristi

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