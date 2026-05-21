Attivisti Flottilla bendati da Ministro israeliano Mattarella | Gesto incivile

Quattrocento attivisti della Flottilla sono stati fermati in acque internazionali a Cipro e sono stati bendati e inginocchiati sotto ordine di un ministro israeliano. La scena si è verificata durante una delle operazioni di impedimento alla navigazione della flottiglia, che cercava di raggiungere una destinazione specifica. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con il presidente che ha definito il gesto incivile. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze legali o sullo stato di salute degli attivisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui