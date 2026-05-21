Attivisti Flottilla bendati da Ministro israeliano Mattarella | Gesto incivile
Quattrocento attivisti della Flottilla sono stati fermati in acque internazionali a Cipro e sono stati bendati e inginocchiati sotto ordine di un ministro israeliano. La scena si è verificata durante una delle operazioni di impedimento alla navigazione della flottiglia, che cercava di raggiungere una destinazione specifica. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con il presidente che ha definito il gesto incivile. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze legali o sullo stato di salute degli attivisti.
Quattrocento attivisti della Flottilla fermati, bendati e inginocchiati in acque internazionali a Cipro. Scatta la protesta internazionale. Il Presidente della Repubblica Mattarella parla di “gesto incivile”. Tra gli uomini fermati ci sono anche trenta italiani. A finire sotto accusa è il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, esponente della linea più dura dell’esecutivo Netanyahu, dopo la pubblicazione di un filmato sui suoi canali social. Il video e le accuse Nelle immagini diffuse si vedono decine di partecipanti alla Global Sumud Flotilla bendati, inginocchiati e con le mani legate in un capannone del porto di Ashdod. Ben Gvir, con la bandiera israeliana in mano, passa tra loro ironizzando: “Così accogliamo chi sostiene il terrorismo”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Attivisti Flotilla bendati e legati. Mattarella: livello infimo e incivile
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