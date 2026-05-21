Attivisti Flotilla trattenuti da Israele | Il volto normale della barbarie
Attivisti coinvolti in una flottiglia sono stati trattenuti dalle autorità israeliane. Le persone coinvolte sono state sottoposte a trattamenti che includono violenze, umiliazioni e torture, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Le procedure di detenzione sono durate diverse ore e sono state effettuate senza il consenso degli interessati. Le autorità israeliane hanno motivato le azioni come parte di operazioni di sicurezza, senza fornire dettagli aggiuntivi sui procedimenti adottati.
Diventa davvero preoccupante quando violenze, umiliazioni e torture si trasformano in un sistema tollerato, protetto e giustificato dal potere politico mondiale in nome della sicurezza e della supremazia. Le testimonianze di alcuni attivisti e volontari della Global Sumud Flotilla parlano di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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