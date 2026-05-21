Attivisti Flotilla trattenuti da Israele | Il volto normale della barbarie

Attivisti coinvolti in una flottiglia sono stati trattenuti dalle autorità israeliane. Le persone coinvolte sono state sottoposte a trattamenti che includono violenze, umiliazioni e torture, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Le procedure di detenzione sono durate diverse ore e sono state effettuate senza il consenso degli interessati. Le autorità israeliane hanno motivato le azioni come parte di operazioni di sicurezza, senza fornire dettagli aggiuntivi sui procedimenti adottati.

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