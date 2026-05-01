Dopo aver bloccato diverse imbarcazioni con 175 attivisti al largo di Creta, le autorità israeliane hanno trattenuto e portato in Israele due leader della missione della Global Sumud Flotilla. L’organizzazione ha chiesto il rilascio di uno dei leader e di un altro attivista, chiedendo ai governi di esercitare pressione per ottenere la loro liberazione. La flottiglia era diretta verso zone di conflitto, ma le autorità israeliane hanno deciso di fermare la missione in acque internazionali.

La nuova missione della Global Sumud Flotilla si deve fermare a Creta. Ma Israele non si ferma: alle autorità di Tel Aviv non è bastato bloccare diverse imbarcazioni per un totale di 175 attivisti in acque internazionali al largo dell’ isola greca, cioè dell’ Unione Europea. Ha anche “scelto” chi rilasciare alle autorità greche e chi portarsi via, a bordo della nave della Marina. Così due figure simbolo della Flotilla non sono sbarcati, come tutti gli altri, dalla nave militare a bordo della quale erano stati raccolti gli equipaggi delle varie imbarcazioni abbordate e fermate in mare. Proseguiranno il viaggio verso Israele Thiago Ávila, 39 anni, ambientalista, conosciuto come uno dei frontmen della branca brasiliana della Global Flotilla.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla: 173 attivisti sbarcati a Creta, due leader della missione trattenuti e portati in Israele dalla Marina. L’appello: “Rilasciate Thiago e Saif, tutti i governi facciano pressione”

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Ultim’ora denuncia Thiago Ávila e Saif Abu Keshek della Global Sumud Flotilla sono stati portati in Israele, a differenza degli altri attivisti. Con la nuova legge in Israele, in quanto palestinese, Saif rischia la condanna a morte. I circa 175 attivisti della flottiglia dir x.com