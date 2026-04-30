Scontri e curiosità a un mese dalle elezioni il dietro le quinte del voto nei nove comuni catanesi

A un mese dalle elezioni nei nove comuni catanesi, si sono verificati alcuni momenti di tensione e curiosità. Durante una cena in cui un assessore uscente ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alla carica di sindaco, i presenti sono improvvisamente scattati in piedi e hanno acclamato ripetutamente il primo cittadino uscente, chiedendogli di rimanere nella squadra. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media locali.

Giuseppe BonaccorsiDurante la cena per l'annuncio ufficiale della candidatura alla poltrona di sindaco di un assessore uscente, d'un tratto tutti i commensali sono scattati in piedi e hanno acclamato ripetutamente il primo cittadino uscente chiedendogli di restare nella squadra in qualità di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Elezioni Amministrative 2026 in provincia di Frosinone, inizia il conto alla rovescia nei nove comuni. Presentate le listeQuest'anno saranno 9 i comuni della provincia di Frosinone dove si andrà al voto il prossimo 24 e 25 maggio per il rinnovo del sindaco e dei consigli... Leggi anche: Divismo, vita culturale e curiosità. Il dietro le quinte dei teatri di Bologna Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Martedì 28 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Milan-Juventus ai raggi X: chi parte favorito tra Allegri e Spalletti? Tutti i duelli ruolo per ruolo; Eurolega, playoff al via: il Fener campione e l'Olympiacos capolista, l'analisi di tutte le serie; Il nuovo direttore della compagnia San Carlo di Napoli: Con Macciardi vogliamo rilanciare brand teatro. Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all'8 maggio: tra scontri familiari, riavvicinamenti e sorpreseScontri familiari e riavvicinamenti nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, di cui vi presentiamo qui le principali trame. Il rapporto tra Anna e Alberto si ... napolitoday.it VAR sotto pressione: scontri interni e decisioni discusse Non è solo un’inchiesta. È uno spaccato di tensioni interne che emergono con forza. "Scintille… quasi alle mani… dopo Inter-Verona… la gomitata di Bastoni non sanzionata dal VAR". Le carte riportano - facebook.com facebook Quando le regine in Casa sono troppe, gli scontri sono inevitabili #GFVIP x.com