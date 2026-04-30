Il governo ha deciso di non procedere con la nomina di un commissario per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, consentendo così lo svolgimento delle prossime elezioni. La decisione è stata comunicata dopo un intervento avvenuto ieri, che aveva sollevato discussioni sulla gestione temporanea dell'ente. Al momento, le autorità hanno confermato che l'organismo continuerà a funzionare senza interventi straordinari, aprendo la strada alle elezioni previste nelle prossime settimane.

Il governo ha rinunciato al proposito di commissariare il calcio italiano. È di ieri l'intervento di Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'attuazione del programma, che ha chiuso nel cassetto l'opzione senza mancare di segnalare «la necessità di un radicale cambiamento» del settore. Oggi chiuderà il cerchio il ministro per lo sport Andrea Abodi nel question time previsto al Senato. A questo punto è certificato il via libera alle elezioni del 22 giugno a cui concorrono Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e organizzatore delle Olimpiadi Milano-Cortina e Giancarlo Abete, già n.1 Figc e ora alla guida della Lega dilettanti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il governo rinuncia a commissariare la Figc. Via libera alle elezioni

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