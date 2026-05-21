Un recente pronunciamento del Tribunale civile di Bolzano stabilisce che chi si trova in auto con un conducente in stato di ebbrezza può essere considerato parzialmente responsabile di eventuali incidenti, influenzando così l’ammontare del risarcimento assicurativo. La sentenza si basa su una decisione che apre un precedente in ambito legale e assicurativo, delineando una maggiore responsabilità anche per i passeggeri che scelgono di salire in auto con un conducente ubriaco. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni pratiche sui risarcimenti in caso di sinistro.

Una pronuncia del Tribunale civile di Bolzano apre un precedente rilevante sul tema dei risarcimenti assicurativi: chi decide di salire in auto con un conducente ubriaco può vedersi attribuire una quota di responsabilità, con effetti diretti sull’importo riconosciuto in caso di incidente stradale. I fatti risalgono al 2018 e si sono verificati in Alto Adige, dove un passeggero è rimasto ferito dopo aver viaggiato a bordo di un’auto condotta da una persona in evidente stato di alterazione alcolica. Incidente stradale in Alto Adige: la richiesta di risarcimento alla compagnia. Dopo lo schianto, il passeggero ha avviato un’azione civile nei confronti della compagnia assicurativa, chiedendo il pagamento integrale dei danni subiti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Attenzione a chi sale con te in macchina”: nuova stangata per gli automobilisti, cosa rischiano

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