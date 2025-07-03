Autovelox ora è ufficiale | massima attenzione per gli automobilisti

Da oggi sono in vigore nuove disposizioni riguardanti gli Autovelox, e gli automobilisti sono invitati a prestare molta attenzione. Le regole riguardano l’installazione, la segnalazione e le modalità di funzionamento di questi dispositivi lungo le strade. Le autorità hanno comunicato che le misure devono essere rispettate e applicate in modo rigoroso nei prossimi giorni. È importante conoscere le novità per evitare sanzioni o contestazioni durante i controlli.

Attenzione massima a queste disposizioni sugli Autovelox in vigore nei prossimi giorni. Siete tutti avvisati se passate da queste parti E’ passato quasi un mese dall’entrata in vigore del Decreto Autovelox che disciplina molteplici aspetti relativi a installazione e funzionamento dei dispositivi di rilevazione della velocità. Rispetto al recente passato sono cambiate, ad esempio, le modalità sull’area di posizionamento e sull’utilizzo degli autovelox. Dallo scorso 12 giugno, una postazione fissa può essere installata solo su strade che hanno avuto un livello di incidentalità alto negli ultimi cinque anni. Per la sua installazione è inoltre necessaria l’autorizzazione preventiva del prefetto, una disposizione che limita le possibilità dei Comuni di procedere all’installazione dei rilevatori sul territorio di proprio competenza.🔗 Leggi su Temporeale.info

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