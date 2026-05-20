Attenzione a chi sale con te in macchina | nuova stangata per gli automobilisti cosa succede

Una recente decisione giudiziaria ha portato a un provvedimento che potrebbe influenzare le controversie legate ai risarcimenti assicurativi in futuro. La misura riguarda le persone che vengono trasportate in auto e si applica a tutta la categoria degli automobilisti, suscitando reazioni e discussioni tra gli esperti del settore. La decisione è stata presa in seguito a una causa legale e potrebbe comportare modifiche nelle modalità di gestione delle richieste di risarcimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una decisione destinata a far discutere, e che potrebbe pesare anche sui casi futuri legati ai risarcimenti assicurativi. Il Tribunale civile di Bolzano ha stabilito che chi sceglie di salire in auto con un conducente ubriaco può essere ritenuto in parte responsabile delle conseguenze di un eventuale incidente stradale. La vicenda risale al 2018, in Alto Adige: un uomo rimase ferito dopo essere salito come passeggero su un’auto guidata da una persona in evidente stato di alterazione alcolica. Il caso: lo schianto e la richiesta di risarcimento. Dopo l’incidente, il passeggero ha avviato una causa civile contro la compagnia assicurativa, chiedendo il pagamento completo dei danni subiti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Attenzione a chi sale con te in macchina”: nuova stangata per gli automobilisti, cosa succede ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NON Comprare Piu Alla LIDL Prima di Guardare Questo VIDEO Sullo stesso argomento Autovelox, ora è ufficiale: massima attenzione per gli automobilistiAttenzione massima a queste disposizioni sugli Autovelox in vigore nei prossimi giorni. In Francia gli automobilisti devono fare attenzione ai cervi ubriachiQuando mangiano frutti fermentati alcuni animali possono avere comportamenti imprevedibili, ma a loro non si può ritirare la patente La polizia del... Carolina Varchi (@CarolinaVarchi) / Posts / X x.com Ha ancora senso diversificare se ormai sale e scende tutto insieme? reddit