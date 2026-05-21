Attenzione a chi sale con te in macchina Nuova stangata per chi viaggia in auto cosa si rischia
Recentemente sono state introdotte nuove sanzioni che coinvolgono anche i passeggeri di veicoli. Le autorità hanno chiarito che chi si trova a bordo di un'auto può essere soggetto a multe se viene trovato in violazione di specifiche norme stradali. Le misure si applicano sia a chi guida sia a chi è seduto sul sedile del passeggero, con sanzioni che variano in base alle infrazioni commesse. Le regole sono state aggiornate e le forze dell'ordine sono chiamate a verificare anche la posizione e il comportamento dei passeggeri.
Ci sono decisioni che, lette così, fanno venire un brivido: non riguardano solo chi è al volante, ma anche chi siede accanto. Perché dopo un incidente, nel momento in cui tutti pensano al dolore, alle cure e al risarcimento, può arrivare un dettaglio a ribaltare tutto. Un dettaglio che parte da una domanda semplice, eppure pesantissima: tu, quella sera, lo avevi capito? È quello che è finito al centro di una sentenza destinata a far discutere. Una storia che arriva dall’Alto Adige e che, a distanza di anni, è tornata a far rumore: non per lo schianto in sé, ma per ciò che è successo dopo, in tribunale, quando si è dovuto stabilire chi paga e quanto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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Ha ancora senso diversificare se ormai sale e scende tutto insieme? reddit