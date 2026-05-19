Nell’ATP 250 di Ginevra, quasi tutti i match del primo turno sono terminati, con diversi giocatori che si sono qualificati per le fasi successive. Casper Ruud, reduce dalla finale agli Internazionali, ha iniziato ufficialmente il suo percorso sulla terra rossa svizzera con una vittoria. Sono stati anche completati gli incontri di Munar e Popyrin, che sono passati al turno successivo. La manifestazione prosegue con altre partite in programma nei prossimi giorni.

Si sono completati quasi tutti i match del primo turno nell’ATP 250 di Ginevra. Dopo la finale raggiunta agli Internazionali, Casper Ruud ha cominciato il suo cammino sulla terra rossa elvetica. Il norvegese ha superato all’esordio l’americano Jenson Brooksby con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e mezza di gioco. Nel prossimo turno Ruud, che è testa di serie numero sei, affronterà Rapahel Collignon. Il belga ha sconfitto il francese Adrian Mannarino in due set per 6-3 7-6 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Comincia bene anche lo spagnolo Jaume Munar, che non ha avuto troppi problemi contro l’americano Nishesh Basavareddy con un perentorio 6-0 6-3 in un’ora e quattordici minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Ginevra 2026, Ruud esordisce con una vittoria. Avanti anche Munar e Popyrin

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