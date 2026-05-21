ATP Amburgo delusione Darderi | De Minaur domina e lo elimina

Durante i quarti di finale dell’ATP di Amburgo, Luciano Darderi è stato sconfitto da Alex De Minaur con un punteggio pesante, senza mai mettere in discussione il risultato. La partita si è conclusa con una netta vittoria dell’avversario, che ha dominato in ogni set. La serata si è rivelata negativa per il tennista italiano, che ha concluso l’incontro senza riuscire a reagire alle offensive del suo rivale. La competizione prosegue nel torneo tedesco senza Darderi in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Luciano Darderi è stato eliminato da Alex De Minaur nei quarti di finale dell’ATP di Amburgo: non c’è mai stata storia, punteggio pesante È andata in scena una serata storta ad Amburgo per il tennis azzurro. Nei quarti dell’ATP 500, Luciano Darderi si arrende ad Alex De Minaur con un perentorio 6-0, 6-3, in una serata in cui l’italo-argentino non trova mai la bussola, se non per una breve reazione finale. L’australiano, reduce dalla sofferta vittoria su Davidovich Fokina e da una Roma terribile, parte con il piede giusto: aggressivo, preciso, implacabile nel punire ogni esitazione. Darderi, al primo confronto diretto con il numero dieci mondiale, accusa il colpo: 27 errori non forzati, nervosismo crescente e lamentele continue. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Darderi-De Minaur oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streaming LIVE Darderi-De Minaur, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:12 Primo confronto diretto tra i due. Atp Amburgo - Alex de Minaur mette fine al cammino di Luciano DarderiLuciano Darderi è stato eliminato nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Amburgo. A mettere fine al suo cammino Alex de Minaur che si è imposto col punteggio netto di 6-0 6-3. Partita più lottata ... tennisworlditalia.com LIVE Darderi-De Minaur 0-6, 3-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro eliminato senza appello, ora il Roland GarrosCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e anche il cammino di Luciano DARDERI ad Amburgo, lo ritroveremo al Roland Garros ... oasport.it ATP 500 Amburgo R2: [3] A. de Miñaur batte A. Davidovich Fokina 6-2 4-6 6-4 reddit