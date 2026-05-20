LIVE Darderi-Hanfmann 0-0 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | si comincia!

Alle 21:39 è iniziato il match tra Darderi e Hanfmann nell'ambito dell’ATP di Amburgo 2026. Hanfmann ha aperto il gioco servendo, mentre il punteggio attuale è 0-0. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. Chi vince questo incontro si qualificherà per affrontare Alex De Minaur nel prossimo turno. La sfida si svolge su un campo indoor, con il pubblico presente che assiste alle prime battute del confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

1-2 Manovra molto bene con il dritto Luciano e con lo smash a rimbalzo si procura la benedizione! 0-2 Altro gran rovescio lungoriga, smorzata vincente, la prima. Break. 0-15 Palla corta innocua di Darderi, comoda preda del rovescio di Hanfmann. 0-15 Gran risposta in cross di dritto di Darderi, arriva tardi e male il tedesco. 21:33 Luciano Darderi sfida ancora Yannick Hanfmann, questa volta a casa sua, dopo la finale di Buenos Aires e il 2° turno di Roma che hanno visto vincere l’italo argentino. 21:27 Ricordiamo che la pioggia ha manomesso il programma odierno con BolelliVavassori che concluderanno il loro esordio domani e con il match di Carabelli che è stato inserito prima del match di Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Hanfmann 0-0, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: si comincia! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Darderi vs Hanfmann AMBURGO Open 2026 Atp 500 Sullo stesso argomento LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minuti20:08 E allora, dopo 8 ore è finalmente il momento di andare in campo con Luciano Darderi, che sfida ancora Yannick Hanfmann questa volta a casa sua. LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo De MinaurCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:08 De Minaur-Davidovich 6-2! Poi l’azzurro! 17:05 Tie break decisivo tra Khachanov e Humbert, poi De... Dopo la fantastica cavalcata a Roma, Luli Darderi riparte con una vittoria al primo turno dell’ATP 500 di Amburgo. Sconfitto il sempre ostico Roman Andrés Burruchaga per 6-3 7-6, rimontando da 0-4 nel tie-break. Ora ancora contro Yannick Hanfmann x.com Darderi-Hanfmann oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingDopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi, negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi: il ... oasport.it Darderi entra nei primi 10 della gara. Ci sono 3 italiani nei primi 10 al momento reddit LIVE Darderi-Burruchaga 6-3, 7-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: l’azzurro rimonta da 0-4 nel tie break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'esordio ad Amburgo per Luciano Darderi, che è l'unico italiano impegnato dopo ... oasport.it