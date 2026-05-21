ATP Amburgo Bolelli Vavassori agli straordinari | possibile doppio impegno in un giorno
All’ATP di Amburgo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati protagonisti di una giornata che potrebbe richiedere loro due incontri in un’unica giornata. La loro partecipazione ha visto una serie di match che si sono protratti oltre le aspettative, costringendoli a giocare più partite del previsto. La possibilità di un doppio impegno si è presentata nel corso delle ore, con il risultato ancora da definire. La situazione crea un’incertezza sulla conclusione delle loro fasi di gara.
Giornata potenzialmente molto intensa per Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP di Amburgo. I due azzurri, campioni in carica nel torneo tedesco, potrebbero infatti essere chiamati a disputare due partite nella stessa giornata dopo lo stop imposto ieri dalla pioggia durante il match contro Sadio Doumbia e Fabien Reboul. La sfida degli ottavi di finale ripartirà oggi dal punteggio di 5-2 in favore della coppia francese, con servizio per DoumbiaReboul. Bolelli e Vavassori dovranno quindi cambiare subito ritmo per rimettere in piedi una partita nata male, anche su un campo reso complicato dalle condizioni emetto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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