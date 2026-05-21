ATP Amburgo Bolelli Vavassori agli straordinari | possibile doppio impegno in un giorno

All’ATP di Amburgo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati protagonisti di una giornata che potrebbe richiedere loro due incontri in un’unica giornata. La loro partecipazione ha visto una serie di match che si sono protratti oltre le aspettative, costringendoli a giocare più partite del previsto. La possibilità di un doppio impegno si è presentata nel corso delle ore, con il risultato ancora da definire. La situazione crea un’incertezza sulla conclusione delle loro fasi di gara.

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