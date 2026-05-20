LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | la pioggia dà una seconda chance agli azzurri Il nuovo orario

Alle 21.45 è stata confermata ufficialmente dall’ATP la sospensione del match tra le coppie BolelliVavassori e DoumbiaReboul, interrotto a causa della pioggia. La partita, valida per il torneo di Amburgo del 2026, sarà ripresa domani, giovedì 21 maggio, alle ore 12. La pioggia ha interrotto il gioco nel momento in cui il punteggio era 2-5. Questa decisione è stata comunicata tramite il sito ufficiale del torneo.

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