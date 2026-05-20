LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | la pioggia dà una seconda chance agli azzurri Il nuovo orario
Alle 21.45 è stata confermata ufficialmente dall’ATP la sospensione del match tra le coppie BolelliVavassori e DoumbiaReboul, interrotto a causa della pioggia. La partita, valida per il torneo di Amburgo del 2026, sarà ripresa domani, giovedì 21 maggio, alle ore 12. La pioggia ha interrotto il gioco nel momento in cui il punteggio era 2-5. Questa decisione è stata comunicata tramite il sito ufficiale del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Ora è arrivata anche l’ufficialità dell’ATP: questa sfida riprenderà domani, giovedì 21 maggio, alle ore 12.00 sul campo ‘M1’ e sarà il primo match in programma. I due azzurri, sotto 2-5 nel primo set con due break di svantaggio, in caso di vittoria affronteranno un altro doppio tutto transalpino, formato da Theo Arribage e Albano Olivetti. 21.00 Con tutta probabilità il match non riprenderà stasera. Si attendono notizie ufficiali dall’ATP e dal Torneo di Amburgo, con l’unico match di singolare ancora programmato su un campo all’aperto, Carabelli-Tiafoe, che è stato spostato sul Campo Centrale, dotato di copertura. 🔗 Leggi su Oasport.it
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