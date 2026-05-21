ATP Amburgo 2026 si ferma al primo turno la corsa di Bolelli Vavassori
Nel torneo di Amburgo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, coppia vincitrice dell'edizione precedente, sono stati eliminati al primo turno. La loro partita si è conclusa con una sconfitta, interrompendo così la loro corsa nel torneo. La coppia, che aveva conquistato il titolo l’anno scorso, non è riuscita a superare l’avventura in questa edizione fin dall’inizio. La competizione prosegue con altri giocatori e coppie pronti a sfidarsi nelle successive fasi.
Si ferma al primo turno l’avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, detentori del titolo, nel torneo di Amburgo. Nella prosecuzione dell’incontro interrotto ieri per pioggia i francesi Sadio DoumbiaFabien Reboul piegano i vincitori degli Internazionali d’Italia 6-2 7-6(3) in un’ora e trentasei minuti. La ripresa delle operazioni non segna purtroppo l’auspicata inversione di tendenza. La coppia francese riprende da dove aveva lasciato, difende con grande autorevolezza il proprio turno di battuta e chiude i conti grazie al servizio vincente con cui Doumbia trasforma il primo set point per il 6-2. I due azzurri difendono senza patemi il turno di battuta inaugurale e, al deciding point, timbrano il break del 2-0 grazie all’errore sotto rete di Doumbia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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