ATP Amburgo 2026 si ferma al primo turno la corsa di Bolelli Vavassori

Nel torneo di Amburgo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, coppia vincitrice dell'edizione precedente, sono stati eliminati al primo turno. La loro partita si è conclusa con una sconfitta, interrompendo così la loro corsa nel torneo. La coppia, che aveva conquistato il titolo l’anno scorso, non è riuscita a superare l’avventura in questa edizione fin dall’inizio. La competizione prosegue con altri giocatori e coppie pronti a sfidarsi nelle successive fasi.

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