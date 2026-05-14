Kossounou salta il Bologna anche la Fiorentina a rischio | Atalanta in emergenza difesa

Nelle ultime ore, si è scoperto che un calciatore non potrà essere impiegato nella partita contro il Bologna, mentre anche la Fiorentina potrebbe trovarsi in difficoltà a causa di alcuni infortuni. L’Atalanta si trova in una fase di emergenza difensiva, con diversi giocatori non disponibili. La situazione si è aggravata negli ultimi giorni, portando a preoccupazioni per le scelte in difesa nella prossima gara. La formazione bergamasca sta cercando soluzioni per far fronte alle assenze.

Zingonia. Se non è emergenza difesa, poco, anzi, pochissimo ci manca. In un paio di giorni Raffaele Palladino si è ritrovato un reparto dimezzato, tra il problema alla coscia della vigilia di Berat Djimsiti (una tendinopatia da sovraccarico che è solo da gestire) e gli infortuni a San Siro di Giorgio Scalvini e di Odilon Kossounou, entrambi chiamati a fermarsi a gara in corso e costretti al cambio. Mentre il numero 19 albanese sta proseguendo la fase di lavoro individuale in campo al centro Bortolotti, gli esami del classe 2003 hanno riscontrato una distrazione tra il primo e il secondo grado, con interessamento del compartimento articolare laterale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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