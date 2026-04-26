Atalanta i convocati per il Cagliari | out Bernasconi e Rossi

L'allenatore dell'Atalanta ha annunciato i 24 giocatori convocati per la partita contro il Cagliari, in programma lunedì alle 18.30 alla New Balance Stadium. Tra i convocati non ci sono Bernasconi e Rossi, che sono assenti dalla lista. La rosa comprende tutti i giocatori disponibili, pronti a scendere in campo per questa sfida.

L'Atalanta si prepara a scendere in campo per la sfida della 34ª giornata di Serie A 2026-25 contro il Cagliari, lunedì alle 18.30 alla New Balance Arena. Palladino avrà a disposizione tutta la rosa, ad eccezione degli infortunati Bernasconi e Rossi, il terzo portiere nerazzurro. Recuperato invece Hien, out nelle ultime quattro partite tra Serie A e Coppa Italia per un infortunio alla coscia. Ecco la lista completa dei convocati. Carnesecchi, Sportiello, Pardel; Ahanor, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Obric, Scalvini, Zappacosta; De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski; De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Scamacca, Sulemana.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atalanta, i convocati per il Cagliari: out Bernasconi e Rossi Notizie correlate Leggi anche: Atalanta, problemi al ginocchio per Bernasconi, salta il Cagliari Leggi anche: Atalanta verso Cagliari: gli acciaccati Bernasconi e Hien sotto i riflettori Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I convocati giallorossi per Roma-Atalanta; Roma, i convocati per l'Atalanta: recupera Pisilli, ancora out Wesley; Lazio: i convocati per l'Atalanta; Coppa Italia Frecciarossa | Atalanta-Lazio, i convocati biancocelesti. Atalanta, i convocati per il Cagliari: out Bernasconi e RossiL'Atalanta si prepara a scendere in campo per la sfida della 34ª giornata di Serie A 2026-25 contro il Cagliari, lunedì alle 18.30 alla New Balance Arena. Palladino avrà a disposizione tutta la rosa, ... gazzetta.it Cagliari-Atalanta, i convocati di PalladinoL’ Atalanta riparte dalla trasferta contro il Cagliari, fondamentale per il prosieguo della lotta per un posto in Europa. Il posticipo della 34ª giornata di Serie A si disputerà domani, lunedì 27 apri ... calciocasteddu.it Centotrentuno.com. . CAGLIARI-ATALANTA, LA VIGILIA | Le ultime sulla sfida dell'Unipol Domus tra i rossoblù di Fabio Pisacane e gli orobici di Palladino - facebook.com facebook La conferenza stampa di mister Palladino alla vigilia di #CagliariAtalanta è online youtu.be/NhbRgw1DeGM #GoAtalantaGo x.com