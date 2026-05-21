Aston Villa sul tetto d’Europa | la festa sfrenata del Principe William negli spogliatoi

L’erede al trono britannico, noto tifoso dell’Aston Villa, ha partecipato ai festeggiamenti negli spogliatoi dopo la vittoria in Europa League contro il Friburgo a Istanbul. La scena si è svolta subito dopo il match, con il Principe William presente tra i giocatori e il personale della squadra. Le immagini mostrano il membro della famiglia reale mentre si unisce ai festeggiamenti e si intrattiene con i calciatori, condividendo momenti di gioia e di celebrazione.

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L’erede al trono britannico, tifosissimo dei Villans, ha celebrato il trionfo dell’Aston Villa in Europa League contro il Friburgo a Istanbul. La notte di Istanbul si è tinta dei colori dell’Aston Villa e, tra i tifosi in estasi per la conquista dell’Europa League, c’era un volto d’eccezione: il Principe William. L’erede al trono britannico, noto e sfegatato sostenitore dei Villans, si è lasciato andare a festeggiamenti sfrenati dopo la vittoria contro i tedeschi del Friburgo. Un successo storico, che ha riportato un trofeo europeo nella bacheca del club a 44 anni di distanza dalla leggendaria Coppa dei Campioni del 1982, interrompendo un digiuno di trofei maggiori che durava dal 1996. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Aston Villa sul tetto d’Europa: la festa sfrenata del Principe William negli spogliatoi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Principe William in versione tifoso, ha festeggiato con l’Aston Villa negli spogliatoiIeri l’Aston Villa ha conquistato la prima finale europea dopo 44 anni battendo il Nottingham Forest 4-0; ora dovrà affrontare il Friburgo in Europa... Leggi anche: Aston Villa segna, principe William ‘impazzisce’: gioia in finale di Europa League #DOUGLASLUIZ SUL TETTO D'EUROPA C'è anche l'ex Juve fra i premiati di stasera, dopo la vittoria dell'Europa League da parte dell'Aston Villa nella finale contro il Friburgo Il brasiliano ha giocato solo gli istanti finali della gara, subentrando al minuto 8 x.com Aston Villa nella storia, 3-0 al Friburgo: quinta Europa League per Unai EmeryVince senza problemi l'Aston Villa con un netto 3-0 ai danni del Friburgo: quinto trionfo in Europa League per mister Emery ... derbyderbyderby.it Freiburg - Aston Villa 3-0: il Villa domina e torna a festeggiareLa formazione inglese vince una competizione europea dopo 44 anni, ennesimo successo nel torneo per Unay Emery. it.uefa.com