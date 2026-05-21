Aston Villa – Friburgo 3-0 | resoconto risultato e gol mentre 30 anni di attesa si concludono con la gloria dell’Europa League

L'Aston Villa ha conquistato la vittoria nella finale di Europa League contro il Friburgo, con un risultato di 3-0. La partita si è svolta il 20 maggio 2026 e ha visto i padroni di casa segnare tre gol senza subirne. Questa vittoria mette fine a un'attesa di 30 anni per il club, che non aveva vinto un trofeo importante dal 1996. La finale si è giocata in un impianto pieno di tifosi, con la squadra inglese che ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine.

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