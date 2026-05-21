Aston Villa – Friburgo 3-0 | resoconto risultato e gol mentre 30 anni di attesa si concludono con la gloria dell’Europa League

Da justcalcio.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aston Villa ha conquistato la vittoria nella finale di Europa League contro il Friburgo, con un risultato di 3-0. La partita si è svolta il 20 maggio 2026 e ha visto i padroni di casa segnare tre gol senza subirne. Questa vittoria mette fine a un'attesa di 30 anni per il club, che non aveva vinto un trofeo importante dal 1996. La finale si è giocata in un impianto pieno di tifosi, con la squadra inglese che ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine.

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L’Aston Villa ha messo fine alla sua attesa per il primo trofeo importante dal 1996 vincendo 3-0 sul Friburgo nella finale di Europa League. Villa si è presentato alla finale di Istanbul di mercoledì come grande favorito per conquistare il titolo contro una squadra del Friburgo che giocava per la prima volta in una finale europea. E hanno rivendicato con enfasi quello status, con due splendidi gol nel primo tempo di Youri Tielemans ed Emi Buendia che hanno messo al comando gli uomini di Unai Emery. Per Emery si tratta del quinto titolo di Coppa UEFAEuropa League, con l’allenatore di maggior successo della competizione che ritrova il trofeo vinto in precedenza nel 2021 con il Villarreal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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