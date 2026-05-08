Aston Villa – Nottingham Forest 4-0 4-1 complessivo | resoconto risultato e gol mentre i Villans si assicurano un posto nella finale di Europa League

Nella semifinale di Europa League, l'Aston Villa ha battuto il Nottingham Forest con un risultato di 4-0 nella partita di ritorno, portando il punteggio complessivo a 4-1 favore dei Villans. La squadra di casa ha segnato quattro gol, assicurandosi così la qualificazione alla finale. La partita si è svolta il 7 maggio 2026, con gol e azioni che hanno caratterizzato l'incontro.

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2026-05-07 23:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’Aston Villa si assicura un posto nella finale di Europa League battendo 4-0 il Nottingham Forest al Villa Park, ribaltando lo svantaggio dell’andata e raggiungendo la prima finale europea importante dal 1982. Il Forest parte alla grande e quasi sbalordisce i padroni di casa nella fase iniziale quando Omari Hutchinson si allarga di poco dopo soli nove minuti, ma Villa gradualmente prende il controllo completo. Emiliano Buendia è al centro dell’azione pericolosa, mettendo alla prova il portiere prima di realizzare la svolta al 36'. Dopo un’abile...🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Aston Villa – Nottingham Forest 4-0 (4-1 complessivo): resoconto, risultato e gol mentre i Villans si assicurano un posto nella finale di Europa League Aston Villa vs Nottingham Forest 0-1 Highlights & Goals •UEFA Europa League 2026 Notizie correlate Leggi anche: Nottingham Forest – Aston Villa 1-0: resoconto, risultato e gol mentre i Tricky Trees guadagnano il vantaggio dell’andata Europa League, Nottingham Forest-Aston Villa 1-0: gol e highlightsLucas Digne, ma che combini? Al 67’ di Nottingham Forest-Aston Villa, semifinale di andata di Europa League, l'ex difensore della Roma si è reso... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Aston Villa-Nottingham Forest: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Nottingham Forest-Aston Villa dove vedere la semifinale di Europa League in tv e streaming; Nottingham Forest - Aston Villa 1-0, andata semifinale Europa League: Chris Wood regala la vittoria al Forest; Pronostico Aston Villa-Nottingham quote semifinale Europa League. Aston Villa-Nottingham Forest 4-0: video, gol e highlightsLeggi su Sky Sport l'articolo Aston Villa-Nottingham Forest 4-0, gol e highlights. Emery in finale di Europa League ... sport.sky.it Aston Villa-Nottingham Forest: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa LeagueAston Villa-Nottingham Forest, ritorno della semifinale di Europa League, è in programma alle ore 21 al Villa Park di Birmingham e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport, Sky Sport Calcio ... tuttosport.com Aston Villa e Friburgo volano in finale di Europa League: la squadra di Unai Emery ribalta il Nottingham al ritorno, il Friburgo fa altrettanto con il Braga. Chi vincerà - facebook.com facebook L'Aston Villa rimonta e va in finale: il principe William impazzisce di gioia #SkySport #SkyUEL x.com