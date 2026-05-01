Asti ha reso disponibile il calendario delle farmacie di turno per tutto il mese di maggio 2026. La lista, pubblicata da Federfarma Asti, indica le farmacie aperte durante i giorni feriali e festivi, assicurando un servizio continuo in ogni quartiere della città. La rete di farmacie di turno permette ai cittadini di accedere ai servizi sanitari senza interruzioni, anche fuori dagli orari di apertura abituali.

? Cosa sapere Federfarma Asti pubblica il calendario delle farmacie di turno per tutto maggio 2026.. La rete garantisce l'assistenza sanitaria capillare in ogni quartiere della città astigiana.. Il nuovo calendario delle farmacie di turno ad Asti per l’intero mese di maggio 2026 è stato ufficialmente reso disponibile da Federfarma Asti, garantendo ai cittadini la continuità del servizio sanitario in ogni quartiere della città. Con l’inizio di questo nuovo ciclo mensile, le strutture farmaceutiche del territorio si organizzano per assicurare assistenza anche nelle ore e nei giorni meno convenzionali. La rete capillare che sostiene la salute degli astigiani tocca punti nevralgici della vita cittadina, dalle zone più centrali fino alle vie periferiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, disponibile il nuovo piano delle farmacie di turno a maggio

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