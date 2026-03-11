Asti | 12 milioni per boschi e pascoli il nuovo piano

Il 11 marzo 2026, nel salone consiliare della Provincia di Asti, è stato presentato ufficialmente il nuovo piano regolatore dedicato ai boschi e ai pascoli. Si tratta di un documento che definisce le linee guida per la gestione di queste aree, con un investimento di 12 milioni di euro destinati a interventi e miglioramenti. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e tecnici del settore.

Il 11 marzo 2026, nel salone consiliare della Provincia di Asti, è stato presentato ufficialmente il piano regolatore dei boschi e dei pascoli, uno strumento strategico per la gestione del territorio. L’incontro ha riunito l’assessore regionale alla Montagna e Foreste Marco Gallo, il presidente provinciale Maurizio Rasero e numerosi amministratori locali per definire le linee guida della pianificazione forestale. Questo documento quindicennale mira a coordinare la gestione delle superfici silvopastorali su scala sovramunicipale, semplificando gli iter amministrativi per i comuni e gli enti locali grazie al coordinamento diretto della Regione Piemonte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

