Assunzioni di infermieri pediatrici l' avviso a tempo determinato va deserto | Ecco perché non hanno aderito

Nella provincia di Pordenone, l'avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di infermieri pediatrici non ha riscosso adesioni. Nessuna candidatura è stata presentata entro i termini stabiliti, lasciando il bando senza esiti. La procedura, rivolta a coprire posti specifici nel settore sanitario, si è conclusa senza ricevere domande da parte dei professionisti interessati. La mancanza di partecipanti ha portato alla chiusura anticipata della selezione, lasciando ancora scoperti i posti previsti.

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