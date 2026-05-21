Assunzioni di infermieri pediatrici l' avviso a tempo determinato va deserto | Ecco perché non hanno aderito
Nella provincia di Pordenone, l'avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di infermieri pediatrici non ha riscosso adesioni. Nessuna candidatura è stata presentata entro i termini stabiliti, lasciando il bando senza esiti. La procedura, rivolta a coprire posti specifici nel settore sanitario, si è conclusa senza ricevere domande da parte dei professionisti interessati. La mancanza di partecipanti ha portato alla chiusura anticipata della selezione, lasciando ancora scoperti i posti previsti.
PORDENONE - L’avviso per l’assunzione a tempo determinato di infermieri pediatrici nella provincia di Pordenone è andato deserto: zero i candidati che hanno aderito al bando. A comunicarlo l’Azienda sanitaria con un decreto. Si tratta di un risultato che va ad aggravare una situazione di pesante carenza di personale. In provincia mancherebbero già una sessantina di infermieri “generalisti” (un centinaio secondo la Cgil) mentre i numeri di quelli pediatrici sono ridotti al lumicino: gli iscritti all’ordine di Pordenone sono 10 contro i 2.113 “generalisti”. «Non stupisce che l’avviso sia andato deserto - spiega Luciano Clarizia, presidente... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Job opening for paediatricians !
Sullo stesso argomento
Concorso infermieri 2026 all’Asl Napoli 1, assunzioni a tempo determinato: quando fare domanda e requisitiConcorso pubblico all'Asl Napoli 1 Centro per assumere infermieri e Oss a tempo determinato.
Concorso ASL Napoli 1 Centro: in arrivo selezioni per infermieri e OSS a tempo determinatoL'ASL Napoli 1 Centro prepara un nuovo concorso 2026 per infermieri e OSS a tempo determinato.
#assunzioni #ospedalePerugia Potenziamento del personale sanitario Ecco le nuove assunzioni? 2 tecnici di Neurofisiopatologia 2 medici di Oftalmologia 1 medico di Ortopedia 2 medici di Neuroradiologia 1 direttore di Bioingegneria 2 medici di facebook
Posto sostitutivo a tempo pieno, ma vuoi fare domanda per un secondo incarico part time? reddit
Infermieri, 306 in arrivo negli ospedali friulani. Ora via alle assunzioni per i rinforzi in corsia. La spartizioneFRIULI VENEZIA GIULIA - Arcs, l’Agenzia di regionale di coordinamento della salute, ha approvato in via definitiva le graduatorie del maxi concorso per 306 posti da infermiere destinati ... ilgazzettino.it
San Carlo. Al via nuove assunzioni per oss e infermieriA concorso 36 posti di Infermiere Collaboratore Professionale Sanitario Cat. D e 41 posti di Operatore Socio Sanitario OSS Cat. B Bs. Soddisfazione da parte della Fp Cgil e della Uil Fpl. Pubblicate ... quotidianosanita.it