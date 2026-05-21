Assunzioni di infermieri pediatrici l' avviso a tempo determinato va deserto | Ecco perché non hanno aderito

Da ilgazzettino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Pordenone, l'avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di infermieri pediatrici non ha riscosso adesioni. Nessuna candidatura è stata presentata entro i termini stabiliti, lasciando il bando senza esiti. La procedura, rivolta a coprire posti specifici nel settore sanitario, si è conclusa senza ricevere domande da parte dei professionisti interessati. La mancanza di partecipanti ha portato alla chiusura anticipata della selezione, lasciando ancora scoperti i posti previsti.

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PORDENONE - L’avviso per l’assunzione a tempo determinato di infermieri pediatrici nella provincia di Pordenone è andato deserto: zero i candidati che hanno aderito al bando. A comunicarlo l’Azienda sanitaria con un decreto. Si tratta di un risultato che va ad aggravare una situazione di pesante carenza di personale. In provincia mancherebbero già una sessantina di infermieri “generalisti” (un centinaio secondo la Cgil) mentre i numeri di quelli pediatrici sono ridotti al lumicino: gli iscritti all’ordine di Pordenone sono 10 contro i 2.113 “generalisti”. «Non stupisce che l’avviso sia andato deserto - spiega Luciano Clarizia, presidente... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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