Concorso infermieri 2026 all'Asl Napoli 1 assunzioni a tempo determinato | quando fare domanda e requisiti

L'Asl Napoli 1 Centro ha indetto un concorso pubblico per infermieri e Operatori Socio Sanitari. Le assunzioni sono a tempo determinato e riguardano sostituzioni durante maternità, gravidanza e malattie prolungate. La domanda può essere presentata in vista delle prossime scadenze e sono richiesti requisiti specifici per partecipare.

Concorso pubblico all'Asl Napoli 1 Centro per assumere infermieri e Oss a tempo determinato. Faranno le sostituzioni di chi è in maternità, gravidanza o lunghe malattie. Quando fare domanda e i requisiti.