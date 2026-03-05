Concorso ASL Napoli 1 Centro | in arrivo selezioni per infermieri e OSS a tempo determinato

L’ASL Napoli 1 Centro sta organizzando un concorso per infermieri e OSS a tempo determinato, con l’obiettivo di coprire posti vacanti nel 2026. Le selezioni sono in fase di preparazione e si attende la pubblicazione del bando sul Burc della Regione Campania. I candidati interessati dovranno attendere ulteriori dettagli ufficiali per partecipare.

L'ASL Napoli 1 Centro prepara un nuovo concorso 2026 per infermieri e OSS a tempo determinato. Si attende il bando sul Burc della Regione Campania. Requisiti, prove e come funziona la graduatoria. Una nuova opportunità di lavoro in sanità si avvicina per chi vive e lavora a Napoli. L'ASL Napoli 1 Centro starebbe preparando un nuovo concorso pubblico per il 2026 finalizzato all'assunzione di infermieri e Operatori Socio-Sanitari (OSS) con contratti a tempo determinato. La notizia, riportata da Fanpage.it sulla base di fonti qualificate, non è ancora ufficiale: si attende la pubblicazione del bando sul Burc della Regione Campania e sul portale ufficiale dell'azienda sanitaria. 🔗 Leggi su 2anews.it

Concorso infermieri 2026 all’Asl Napoli 1, assunzioni a tempo determinato: quando fare domanda e requisitiConcorso pubblico all'Asl Napoli 1 Centro per assumere infermieri e Oss a tempo determinato.

