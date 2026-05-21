Assoturismo Confesercenti Nicola Ragno nominato Coordinatore provinciale

Nicola Ragno è stato nominato Coordinatore provinciale di Assoturismo Confesercenti. La scelta è stata ufficializzata nell’ambito di un processo di rafforzamento della presenza territoriale dell’associazione, che rappresenta le imprese attive nel settore del turismo e dell’accoglienza. La nomina si inserisce in un’operazione di consolidamento delle strutture locali dell’organizzazione. La comunicazione ufficiale è stata resa nota dall’associazione stessa.

Nicola Ragno è il nuovo Coordinatore provinciale di Assoturismo Confesercenti. La nomina è stata ufficializzata nell’ambito del percorso di rafforzamento dell’organizzazione territoriale dell’associazione che rappresenta le imprese del turismo e dell’accoglienza.Ragno avrà il compito di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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