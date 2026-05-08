Unicoop Cibella nominato coordinatore provinciale

In seguito al rinnovo degli organi territoriali, Alessandro Cibella è stato nominato coordinatore provinciale di Unicoop Sicilia per Agrigento. La decisione riguarda l'assegnazione di ruoli all’interno dell’associazione che rappresenta le cooperative sociali nella regione. La nomina è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel processo di rinnovamento delle strutture locali dell’organizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Alessandro Cibella è il nuovo coordinatore provinciale di Unicoop Sicilia per Agrigento. La nomina arriva con il rinnovo degli organi territoriali dell'associazione di rappresentanza delle cooperative sociali.Cibella, figura nota nel settore della formazione professionale e delle politiche attive.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Gianguido Poma nominato Coordinatore Tecnico della Crocettaun ritorno significativo segna questa stagione: gianguido poma rientra alla crocetta nel ruolo di coordinatore tecnico generale, portando con sé una... Massimo Pasqualone nominato coordinatore regionale di Dimensione BandecchiIl capogruppo di opposizione a Torrevecchia Teatina guiderà il partito in Abruzzo.