Conflitto e Turismo le tutele per operatori e cittadini modenesi secondo Assoturismo Confesercenti

La crescente escalation del conflitto in Medio Oriente ha portato alla chiusura di spazi aerei e alla sospensione di molti collegamenti internazionali, influenzando il settore del turismo e il traffico aereo. Questa situazione sta anche modificando i diritti dei viaggiatori e richiede nuove tutele per operatori e cittadini modenesi coinvolti. La questione riguarda aspetti pratici e normativi legati a viaggi e spostamenti internazionali.

Il conflitto in Medio Oriente pesa sul turismo modenese: Assoturismo Confesercenti fa il punto, attive le tutele per viaggiatori e operatori, rimborsi pacchetti e voli cancellati Assoturismo Confesercenti Modena ricorda che lo scenario attuale rientra a pieno titolo tra le "circostanze inevitabili e straordinarie" disciplinate dal Codice del Turismo (d.lgs. 792011) e dalla normativa europea. In base all'articolo 41, il viaggiatore ha diritto di recedere da un contratto di pacchetto turistico senza alcuna penale, qualora prima della partenza si verifichino eventi di questa natura nella destinazione o nelle sue immediate vicinanze, tali da compromettere significativamente l'esecuzione del viaggio o il trasporto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Chiusure domenicali, Confesercenti dice no: "Regalo all'e-commerce, servono tutele per i lavoratori"“L’evidente difficile situazione del commercio, soprattutto delle piccole imprese, frutto di una scellerata liberalizzazione, non trova certamente... Concessioni balneari: Fiba Confesercenti lancia supporto per bandi e tutelare gli operatori uscenti.La battaglia per le concessioni balneari è entrata in una fase cruciale, con una priorità chiara espressa da Fiba Confesercenti: la riassegnazione... Altri aggiornamenti su Assoturismo Confesercenti. Temi più discussi: Guerra Iran: Assoviaggi Confesercenti, anche turismo sotto attacco, a rischio 3500 prenotazioni in un mese. Sostenere l'operatività del turismo organizzato; Medio Oriente: Assoviaggi Confesercenti, allarme su voli e turismo, disagi prolungati e forte impatto sui viaggi; Roma, la guerra all'Iran spaventa i turisti: Pasqua a rischio flop, si stimano 80mila arrivi in meno; Confesercenti Liguria: guerra in Iran, quasi un centinaio i liguri interessati da caos aeroporti secondo una prima stima Assoviaggi. Il conflitto in Medio Oriente pesa sul turismo modenese. Assoturismo Confesercenti fa il puntoUna situazione che colpisce da vicino anche le imprese turistiche del territorio modenese: agenzie di viaggio e operatori della provincia stanno gestendo un numero crescente di cancellazioni e richies ... sassuolo2000.it Guerra Iran: Assoviaggi Confesercenti, anche turismo sotto attacco, a rischio 3500 prenotazioni in un mese. Sostenere l’operatività del turismo organizzatoIl conflitto in Iran ha causato nel week end appena trascorso la più grande interruzione del trasporto aereo degli ultimi anni, mettendo sotto attacco anche il turismo organizzato. Che, oltre alle dif ... giornaledellepmi.it Confesercenti Brindisi PRESENTA LA BTE 2026: BRINDISI CAPITALE DEL TURISMO EXTRALBERGHIERO Sarà presentata lunedì 2 marzo, alle ore 10.30, nella Sala “Guadalupi” di Palazzo di Città, la BTE – Borsa del Turismo Extralberghiero di Puglia, even - facebook.com facebook