assorted crisis events i mondi spezzati di deniz camp

Prendere un fumetto che ha ‘crisis’ nel titolo significa esser consci che tra le mani si ha potenzialmente una bomba che devasterà le nostre sinapsi. Maxi eventi che resettano interi universi narrativi, momenti epocali che stravolgono anni di vita editoriale, sotto quel termine rivoluzionario si sono presentati grandi cult del fumetto, ma nessuno ha mai saputo cogliere appieno il senso di crisi come Assorted Crisis Event. Forse perché nessuna di quelle crisi era stata raccontata da Deniz Camp. Un autore che recentemente si è fatto amare dai lettori dei due colossi del fumetto supereroico, con Absolute Martian Manhunter – per cui è stato premiato al recente Napoli Comicon – e con gli Ultimates della Casa delle Idee. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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