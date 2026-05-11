Durante un'intervista al Napoli Comicon 2026, l'artista Deniz Camp ha spiegato di voler lavorare su diversi generi, sottolineando che la vita stessa non ha un solo stile preciso. Ha inoltre condiviso il piacere nel divertirsi con il medium del fumetto, citando come esempio la sua esperienza con una versione spillata di un noto titolo. Camp ha anche parlato delle sue recenti sperimentazioni e del desiderio di esplorare vari approcci artistici nel suo lavoro.

Vorrei divertirmi con il media fumettistico; mi son divertito con la versione spillata di Absolute Martian Manhunter, ho delle idee per una graphic novel in volume unico ma non te la dirò ora! Venerdì 1° maggio, in compagnia dell’autore del momento Deniz Camp, vincitore, tra l’altro, alla kermesse partenopea, del premio Comicon per la Migliore Serie Straniera, abbiamo avuto modo di chiacchierare di supereroi, del suo modo di scrivere e dell’approccio al media fumettistico da parte di uno degli autori più importanti dell’attuale mondo a balloon. Camp è stato tra gli sceneggiatori di punta del nuovo universo Ultimate di Marvel, timoniere degli Ultimates e dell’epico finale Ultimate Endgame.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Napoli Comicon 2026 – Intervista a Deniz Camp: “Sto cercando di lavorare su ogni genere. Perché la vita è così, non ha un vero e proprio genere.”

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