In un procedimento giudiziario che ha coinvolto un ex sottosegretario di un partito politico, la corte d’appello ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione inflitta in primo grado. La sentenza riguarda una presunta violazione di segreto d’ufficio legata a un anarchico detenuto in regime di 41 bis. Sebbene siano state accolte le richieste di assoluzione, la condanna è stata confermata. La vicenda si è svolta nell’ambito di un procedimento legale avviato per un caso di presunta fuga di notizie.

Aveva sperato in un’assoluzione l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, accusato di rivelazione del segreto d’ufficio sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La Procura generale di Roma aveva infatti chiesto di ribaltare la sentenza di primo grado nei confronti di Delmastro. Ma ieri pomeriggio, dopo una camera di consiglio durata un paio d’ore, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi nei confronti dell’ex sottosegretario. Sconfessando il sostituto procuratore generale, Tonino Di Bona, il quale, nel corso della requisitoria per motivare la sua richiesta l’assoluzione per Delmastro, aveva affermato che «non vi era certezza sulla segretezza» degli atti diffusi su cui «c’era limitata divulgazione ma nessuno ne aveva segnalata la riservatezza». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Assolvete Delmastro». Ma lo condannano

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