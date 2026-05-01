Nella partita tra Pisa e Lecce, terminata con il punteggio di 1-2, i gol di Cheddira e Banda hanno portato i liguri alla retrocessione in Serie B. Alla fine del match, lo stadio ha accolto con fischi la squadra di casa. Durante la serata, la curva Nord ha esposto uno striscione dedicato ai territori colpiti dagli incendi. La gara si è svolta il 1 maggio 2026 all’Arena.

Pisa, 1 maggio 2026 – La cosa migliore della serata all’Arena è stata lo striscione mostrato dalla curva Nord che recitava: “Il nostro sostegno ai territori colpiti dall’incendio”. Perché la partita è andata nel modo peggiore possibile, ovvero con una sconfitta interna per mano del Lecce, che con Cheddira e Banda condanna il Pisa alla retrocessione. Notizia che era nell’aria già da tempo, ma adesso non c’è nemmeno l’artimetica a salvare i sogni nerazzurri. Il ritorno in serie A dello Sporting Club dopo 34 anni dura meno di un anno e finisce nel migliore dei modi, ovvero con la squadra sotto la curva che fischia e canta “Il Pisa siamo solo noi”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa-Lecce 1-2: Cheddira e Banda condannano i nerazzurri alla Serie B. E lo stadio fischia la squadra

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