Antonio Patuelli confermato alla guida dell' Associazione bancaria italiana

Oggi è arrivata la conferma ufficiale della nomina di Antonio Patuelli come presidente dell'Associazione bancaria italiana per i prossimi due anni, fino al 2027. La decisione riguarda il suo incarico di dirigente dell’ente rappresentativo del settore bancario nel paese. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, che ha annunciato anche la durata dell’incarico e la continuità nella guida dell’associazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alla decisione.

Arriva oggi la conferma definitiva che sancisce la prosecuzione di Antonio Patuelli alla guida dell'Associazione bancaria italiana (Abi) per il 2026 e il 2027.Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp: iscriviti al canale "Esco da un comitato esecutivo dove si è confermata una grande prova di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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