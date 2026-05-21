Assistenza agli alunni con disabilità sensoriali il percorso avviato da Regione Uici ed Ens per rafforzare i servizi

Una collaborazione tra enti regionali e associazioni ha dato il via a un progetto volto a migliorare l'assistenza agli studenti con disabilità sensoriali. L'obiettivo è garantire la continuità dei servizi offerti e ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie destinate a queste esigenze, riducendo così gli oneri economici a carico delle famiglie. L'iniziativa mira a rafforzare i supporti già esistenti, assicurando un intervento più efficace e stabile per gli alunni coinvolti.

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