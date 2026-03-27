ATA e assistenza agli alunni con disabilità dopo il pronunciamento del Garante | Individuare il personale e sostituti continuità agli organici Le raccomandazioni ANP

Il 5 marzo 2026, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha pubblicato la Raccomandazione n. [numero]. La comunicazione si concentra sulla gestione dell’assistenza agli studenti con disabilità e sull’individuazione di personale e sostituti necessari per garantire la continuità degli organici. L’ANP ha diffuso raccomandazioni specifiche in merito a tali aspetti, senza ulteriori dettagli sul contenuto della raccomandazione stessa.

Il 5 marzo 2026 l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha adottato la Raccomandazione n. 22026, rivolta alle istituzioni scolastiche statali, paritarie e comunali. Il provvedimento nasce, come evidenziato dallo stesso Garante, da segnalazioni ricorrenti da parte delle famiglie: in diversi contesti scolastici, alunne e alunni con disabilità non autosufficienti non riceverebbero un’assistenza igienico-personale adeguata, nonostante questa sia prevista nei documenti individualizzati, dal PEI ai piani assistenziali. L'articolo ATA e assistenza agli alunni con disabilità, dopo il pronunciamento del Garante: “Individuare il personale e sostituti, continuità agli organici”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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