Disabilità in Campania | avviato il confronto con la Regione per riformare l’assistenza

In Campania è stato avviato un confronto tra rappresentanti delle associazioni e le autorità regionali per riformare il sistema di assistenza alle persone con disabilità. L’obiettivo è migliorare la gestione dei servizi e garantire una maggiore trasparenza. Le discussioni sono iniziate con incontri ufficiali e coinvolgono diverse parti interessate, tra cui enti pubblici e associazioni di categoria.

Si è svolto ieri, presso la sede della Regione Campania, un incontro tra l’Assessore delegato Morniroli, la Rete Caregiver e Disabilità Italia, alla presenza dei rappresentanti degli Ambiti Territoriali e della referente regionale.L’incontro segna l’avvio di un percorso condiviso finalizzato a riformare il sistema di assistenza alle persone con disabilità. “La collaborazione tra Regione e Rete Caregiver è fondamentale – dichiara Angela Marcarelli, di Cittadinanzattiva Campania –. Siamo soddisfatti che la Regione abbia preso in considerazione il modello dell’Emilia-Romagna, già portato da noi all’attenzione delle istituzioni il 6 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Disabilità in Campania: avviato il confronto con la Regione per riformare l’assistenza Articoli correlati Regione Campania, pacchetto da 20 milioni di euro per l’assistenza e il trasporto degli studenti con disabilità.La Giunta regionale della Campania, riunitasi il 19 febbraio, ha dato il via libera allo stanziamento di risorse significative destinate al mondo... Assistenza e trasporto per studenti con disabilità: dalla Regione Campania un pacchetto da oltre 20 milioni di euroLa Giunta regionale della Campania ha stanziato oltre venti milioni di euro per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Tutti gli aggiornamenti su Disabilità in Campania avviato il... Discussioni sull' argomento Disabilità in Campania: avviato il confronto con la Regione per riformare l’assistenza; Alunno con disabilità, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR: torna nella classe successiva. Campania: Diritti negati dalla Regione perfino al Garante dei disabili, che denuncia tutto?Trasmessa al Consiglio Regionale la Relazione sulle attività dell’anno 2025. Siamo il paese dei diritti sanciti in teoria e, in concreto, dei diritti negati. teleradio-news.it Campania. Garante disabili ‘bistrattato’ dalla Regione? in difesa della sua benemerita funzione interviene il CNDDUAlla luce dell’analisi dei documenti ufficiali di bilancio della Regione Campania, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani inte ... teleradio-news.it A partire dal 10 aprile 2026 sarà disponibile il servizio online per inoltrare le domande per il fondo "Dopo di Noi". Il fondo è stato istituito per le persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare. Info ow.ly/K57f50YB5m0 x.com Puoi avere la Legge 104 anche senza invalidità civile In molti casi, sì. La 104 e l’invalidità civile non coincidono automaticamente. Con la riforma della disabilità, però, nelle province sperimentali cambia il modo di arrivare all’accertamento: non ci sono più ric - facebook.com facebook