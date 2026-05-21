Assessorato alla pace ad Arezzo | la richiesta di Anvcg e Acli ai candidati sindaco

Da arezzonotizie.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anvcg e Acli hanno inviato una richiesta ai sei candidati alla carica di sindaco di Arezzo, chiedendo di includere nel loro programma l’istituzione di un assessorato dedicato alla pace nella prossima giunta comunale. La proposta mira a creare un nuovo ruolo istituzionale che si occupi di promuovere iniziative e politiche legate alla pace, ma finora nessuno dei candidati ha annunciato ufficialmente se supporterà questa proposta. La decisione verrà presa dopo le elezioni comunali.

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Anvcg e Acli chiedono ai sei candidati a sindaco di Arezzo di inserire nei loro programmi l'istituzione di un assessorato alla pace nella futura giunta comunale. L'appello, lanciato il 21 maggio 2026, punta a tradurre i valori della non violenza, del rispetto della memoria e della cultura della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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