Assessorato alla pace ad Arezzo | la richiesta di Anvcg e Acli ai candidati sindaco
Anvcg e Acli hanno inviato una richiesta ai sei candidati alla carica di sindaco di Arezzo, chiedendo di includere nel loro programma l’istituzione di un assessorato dedicato alla pace nella prossima giunta comunale. La proposta mira a creare un nuovo ruolo istituzionale che si occupi di promuovere iniziative e politiche legate alla pace, ma finora nessuno dei candidati ha annunciato ufficialmente se supporterà questa proposta. La decisione verrà presa dopo le elezioni comunali.
Anvcg e Acli chiedono ai sei candidati a sindaco di Arezzo di inserire nei loro programmi l'istituzione di un assessorato alla pace nella futura giunta comunale. L'appello, lanciato il 21 maggio 2026, punta a tradurre i valori della non violenza, del rispetto della memoria e della cultura della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sullo stesso argomento
Comparto agricolo in crisi: richiesta di incontro ai candidati SindacoTempo di lettura: 2 minutiRoberto Lauro, Responsabile degli Agricoltori della Media Valle del Sabato, rende noto di voler richiedere un incontro ai...
Le associazioni animaliste e ambientaliste di Arezzo invitano i candidati a sindaco ad un incontroArezzo, 12 maggio 2026 – Le associazioni animaliste e ambientaliste di Arezzo invitano i candidati a sindaco ad un incontro.
Imprimere pacem, oggi più che mai. Noi lo faremo attraverso l'istituzione della delega alla Pace ad un assessore. Ricordo che Arezzo fa parte di Mayor For Peace, l'associazione fondata dal sindaco di Hiroshima a cui Arezzo ha aderito nel 2011. Rondine, 15 x.com
Nuovo assessorato alla pace del comune di Carrara: il nulla cosmico per il consigliere Bernardi facebook
Assessorato alla pace: Operazione di facciataIl consigliere di minoranza Bernardi critica la scelta dell’amministrazione comunale Azione scollegata dalla realtà: basta vedere le reali urgenze sulla sicurezza. msn.com
DALLA TAVOLA LECCHESE PER LA PACE L’APPELLO AI CANDIDATI SINDACIDi inserire nel proprio programma elettorale l’impegno formale a: 1. Istituire nella prossima Giunta l’Assessorato alla Pace e alla Cooperazione tra i Popoli: con delega specifica, che coordini le pol ... lecconews.news
Oggi è la Festa di Nostra Signora di Fátima. È apparsa ai Santi Francisco e Jacinta Marto e alla loro cugina Ven. Lucia dos Santos, chiedendo di pregare il Rosario quotidianamente per la pace nel mondo, la fine della Prima Guerra Mondiale e la conversione reddit